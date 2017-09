Huawei Watch 2 Sport: telefonují a umí LTE, ale zcela samostatné nejsou [recenze]

Do prodeje na českém trhu se zhruba půl roku od premiéry na veletrhu MWC 2017 v Barceloně dostávají chytré hodinky Huawei Watch 2. Jako první přišlo na řadu masivnější provedení Sport, které obsahuje gumový řemínek a zabudovaný slot na SIM kartu. Díky tomu na hodinky můžete volat i bez spárovaného telefonu v dosahu, anebo se připojit přes mobilní sítě (podporovány jsou GSM, 3G i LTE).



Druhá generace Huawei Watch 2: uprostřed edice Classic, zbylé modely Sport

Mohlo by se tak zdát, že hodinky jsou prakticky autonomní a teoreticky by se daly pořídit jako náhrada za smartphone. V praxi tomu tak není a je to vina hlavně stále zdaleka ne dokonalého systému Android Wear 2.0 od Googlu. Ten už sice podporuje telefonování z hodinek a nabízí jakž takž přijatelné (vzhledem k velikosti ciferníku) rozhraní pro číselník a adresář, ale k naprosté samostatnosti mají hodinky ještě daleko.

Už jen při prvním spuštění je musíte spárovat se smartphonem, byť je s ním později nemáte v plánu používat – Android Wear se totiž nedokáže sám aktivovat a hodinky by vám sloužily jen pro ukazování času a jako krokoměr, což je trochu zbytečně nevyužitý potenciál. Důležité je zejména prvotní „natažení“ Google účtu do hodinek, díky čemuž máte k dispozici svoje kontakty a také základ několika aplikací (u kterých existuje jejich hodinková mutace).