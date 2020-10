Huawei Watch GT2 Pro: Titan, keramika, safír a pár nových triků

Nové chytré hodinky Huawei Watch GT2 Pro už názvem říkají, že navazují na loňský model GT2 a posouvají koncept o kus dál. Tělo je teď titanové, má jiný tvar a zaujme jemně broušenými korunkami. Loňské nevzhledné plastové dýnko (bylo vidět i z boku) nahradila efektní keramika. Na krycím skle rozdíl nepoznáme okem, ale podle informací výrobce jde o safír, což znamená vyšší tvrdost, lepší ochranu před škrábanci. A nakonec je tu kůže, která nahrazuje loňskou (gumou podlepenou) koženku.

Nový je pulzní oxymetr pro měření SpO 2 a nabíjecí technologie. Zatímco loňský „nabíjecí puk“ měl dva kovové kontakty a když jste ho ztratili, měli jste problém, letošní nabíječka využívá bezdrátovou technologii Qi. Tzn. o fous snazší manipulaci (nemusíte se starat o orientaci puk vs. hodinky), ale hlavně můžete nabíjet libovolnou bezdrátovou podložkou pro telefony. Funguje to i s reverzním nabíjením, kterým jsou vybavené některé špičkové modely od Huawei, Samsungu a Xiaomi. Stačí v mobilu aktivovat příslušnou funkci, položit hodinky na záda telefonu a už nabíjíte.

Vyvíjí se i software. Přibyla halda nových ciferníků a u některých můžete zvolit, co se bude zobrazovat v jednotlivých widgetech. Tyhle novinky dostala s posledním updatem i loňská rodina hodinek Huawei/Honor. Co má pouze letošní GT 2 Pro, je vzdálená spoušť fotoaparátu v připojeném telefonu.

Vyplatí se příplatek?

Jinak pro Huawei Watch GT2 Pro platí, že mají přehledné a jednoduché uživatelské prostředí, do kterého však nedostanete nové aplikace. Notifikace z mobilu chodí s neotřesitelnou spolehlivostí a bez prodlevy, ale stále se na ně nedá reagovat, prostě si jen přečtete, co se děje, pak už musíte do mobilu. Sportovcům bude vadit, že se záznamy o aktivitách nedají synchronizovat se žádnou ze zavedených platforem alá Endomondo a Strava.

Skvělý je AMOLED displej, má nádherné barvy a dostatečný jas, který přetlačí i intenzivní letní slunce. Výdrž kolem dvou týdnů také zaslouží pochvalu, asi na polovinu jej zkrátí neustále zobrazený čas, tedy tzv. always on display.