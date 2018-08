Huawei začal prodávat svoje „AirPods“. Jsou o třetinu levnější než ty od Applu

Huawei začal v uplynulých dnech na českém trhu prodávat svoje první zcela bezdrátová sluchátka Huawei FreeBuds. Příslušenství tvoří dvojice bondovek bez kabelu, které jsou vzájemně synchronizovány a fungují jako stereofonní headset. Dobíjejí se v krabičce, která slouží zároveň jako pouzdro. Na výběr je černé nebo bílé provedení, většina obchodů prodává novinku za 3 190 Kč.

Tento typ sluchátek bývá často srovnáván s AirPods od Applu, protože americká firma představila tento koncept dvou zcela oddělených sluchátek mezi prvními. Řešení Huawei je podobné, sluchátka se trochu liší tvarem a na rozdíl od Applu používají na konci hrotu gumový špuntík. Sluchátka poznají, když se ocitnou venku z pouzdra a automaticky se připojí k mobilu. Podporují standard AAC.

Ovládání probíhá pomocí poklepání na plochu sluchátek – při příchozím hovoru na spárovaný smartphone tak vezmete hovor do sluchátek, v pohotovostním režimu aktivujete hlasového asistenta nebo přehrávání hudby. Sluchátka by na jedno nabití měla vydržet 3 hodiny, nabít se v pouzdře poté mohou ještě dvakrát do plné kapacity. Posléze je nutné dobít baterii v pouzdře.