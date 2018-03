Huawei zahájil předobjednávky bezrámečkového P20 Lite. Vybírat můžete ze tří barev

Huawei s nasazováním novinek rozhodně neotálí. Není to tak dlouho, co se do prodeje dostal model střední třídy P Smart s eliminovanými rámečky, nová generace P20 Lite jde ale ještě dál. Na vrchním okraji má výřez a okolo něj se displej podařilo roztáhnout až k okrajům. Uvidíme, jak si s výřezem poradí Huawei po softwarové stránce ve svém prostředí EMUI.

První zájemci to budou moci zjistit už poměrně brzy, novinka se totiž začne prodávat 1. dubna 2018 a už nyní výrobce zahájil její předobjednávky. Huawei P20 Lite bude na výběr ve třech barevných provedeních – modrém, černém a růžovém – a prodávat se začne za 8 990 Kč. To je mimochodem stejná cena, se kterou vstupoval na trh loňský předchůdce P10 Lite.