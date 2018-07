Huawei zapne od srpna Turbo. Do EMUI přibude funkce, která zvýší výkon některých aplikací

Huawei začne od srpna přidávat do prostředí smartphonů EMUI novou funkci GPU Turbo, která pomůže lepšímu a efektivnějšímu běhu náročnějších grafických aplikací na smartphonech. Podobnou funkci už obsahují některé modely dceřiné značky Honor, ale také například vyšší modely Asusu.

Funkce GPU Turbo podle Huawei zajistí rychlejší výkon a zpracování grafiky při současně nižší spotřebě energie. Konkrétně má dojít ke zvýšení efektivity zpracování grafiky až o 60 %, zatímco celková spotřeba energie procesorem klesne zhruba o třetinu.

Aktualizace bude postupovat podle následujícího harmonogramu:

Model Oblast Datum spuštění HUAWEI Mate 10, Mate 10 Pro, Mate RS Evropa, Rusko, Asie a Tichomoří, Blízký východ, Afrika srpen 2018 HUAWEI P20 and P20 Pro Evropa, Rusko, Asie a Tichomoří, Blízký východ, Afrika srpen 2018 HUAWEI Mate 10 Lite veškerý trh září 2018 HUAWEI P Smart veškerý trh září 2018 HUAWEI P20 Lite Evropa, Asie a Tichomoří, Blízký východ, Afrika září 2018 HUAWEI Y9 2018 veškerý trh září 2018 HUAWEI Mate 9 and Mate 9 Pro veškerý trh listopad 2018 HUAWEI P10 and P10 Plus veškerý trh listopad 2018

Optimalizace není určena jen pro vlajkové modely, ale měla by fungovat i pro zařízení ze střední třídy. Vylepšení se projeví při hraní graficky náročných her, např. PUBG MOBILE a Mobile Legends: Bang Bang. Podpora dalších her bude oznámena později. Zvýšení výkonnosti bude mít pozitivní vliv i na aplikace využívající virtuální nebo rozšířenou realitu.