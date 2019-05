Huawei zaregistroval ochrannou známku pro svůj nový systém. Měl by se jmenovat Ark OS

Huawei pod vlivem událostí posledních týdnů urychluje přípravu vlastního operačního systému pro smartphony, který by byl nucen nasadit v případě, že se čínské a americké síly nedohodnou na ukončení obchodní války a nebudou zrušeny sankce ze strany amerických firem. Právě od jedné z nich – Googlu – dosud Huawei využívá jeho služby a operační systém Android na svých smartphonech.

O vlastní mobilní platformě Huawei se mluví zhruba půldruhého roku. Dosud její příprava mohla vypadat jako experimentální alternativa – něco, co dříve zkoušel Samsung se svými platformami Bada a Tizen, aby je ze smartphonů nakonec úplně stáhl. V případě trvalého banu na Huawei ale bude jeho záložní platforma rázem klíčový prvek, na němž bude záležet, zda výrobce bude pokračovat s výrobou smartphonů a jejich prodejem na globálních trzích.

Už dříve se spekulovalo, že by se nový systém mohl jmenovat Hongmeng OS. To je pro většinu světa hodně exoticky znějící název, a tak se nejspíš bude používat pouze v Číně. Na globálních trzích by se mohla objevit platforma Ark OS, což je název, který si podle portálu Huaweicentral.com nechala firma v uplynulých dnech zaregistrovat u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO).

Huawei oficiálně přípravu vlastního systému Ark OS zatím nepotvrdilo, určité indicie lze ale vyčíst z nejrůznějších rozhovorů, které vrcholní představitelé firmy v souvislosti s „kauzou Huawei“ v posledním týdnu poskytují. Z nich jasně vyplývá, že současná světová dvojka se smartphony rozhodně skončit nehodlá, ať už se pro ni politická situace bude vyvíjet jakkoli nepříznivě.