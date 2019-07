Huawei zůstává u Androidu. Vlastních systémů ale může mít nakonec i několik

Když Google v květnu oznámil, že budoucí telefony značky Huawei a Honor nebudou moci využívat Android se službami od Googlu, přispěchalo Huawei s tzv. plánem B. Tedy vlastním operačním systémem Ark OS (v Číně Hongmeng OS), který údajně vyvíjí už 7 let a podle serveru CNBC jej bude schopna do roku nasadit do smartphonů.

Poté ale Donald Trump slíbil Huawei možnou výjimku a situace se zřejmě změnila. Na páteční tiskové konferenci v Šen-čenu totiž výkonný šéf společnosti Huawei, Liang Hua, oznámil, že vyvíjený systém Ark OS je určen hlavně pro zařízení IoT a zatím se neví, zda se někdy podívá i do telefonů. Pro Huawei tak zůstává Android jako prioritní volba.

„Hongmeng OS je primárně vyvíjen pro IoT zařízení, kvůli snížení jejich latence. Pokud jde o smartphony, stále používáme operační systém Android, jeho ekosystém a bereme ho jako prioritní volbu. Zatím nebylo rozhodnuto, zda v budoucnu Hongmeng OS vyvineme i jako operační systém pro smartphony.”

Hongmeng, Ark OS nebo Harmony?

To ovšem neznamená, že by se brzy nemohly objevit i smartphony s nějakou vlastní verzí systému. Podle portálu LetsGoDigital si společnost podala žádost na registraci názvu „Harmony“ u Evropského úřadu pro duševní vlastnictví v souvislosti s počítačovým i mobilním softwarem. Některé odvážnější spekulace dokonce mluví o srpnové premiéře tohoto systému a jeho nasazení do nižších modelů Huawei a smartphonů značky Honor. Dokud ale Huawei samo nějaký z těchto kroků nepotvrdí, žádná změna ve strategii se nekoná.

Firma si jistě uvědomuje, že cesta vlastní platformy není snadná a v minulosti na ní pohořeli i jiní giganti (např. Samsung s platformami Bada a Tizen, nebo Microsoft s mobilními Windows). S novým systémem, ať už se bude jmenovat Hongmeng, Ark OS nebo Harmony, by Huawei musel přesvědčit zejména vývojáře, aby na něj portovali své aplikace. Zůstat u Androidu je pro Huawei stále nejpohodlnější a nejvýhodnější, ale vsadit na něj úplně všechno ve světle uplynulých problémů rozhodně není nejrozumnější.

Zdroje: Technode, via Forbes, LetsGoDigital