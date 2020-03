Hysterická reakce komunistického režimu? Čína odstranila hru, ve které se šíří smrtelná nákaza

Pandemie koronaviru má nejrůznější konsekvence a stále častěji zasahuje také do mobilní oblasti. Jedním z překvapivých efektů je skokový růst popularity hry Plague Inc., ve které je úkolem hráče rozšířit nákazu co nejrychleji na co největší území. Za originální herní model získala hra řadu ocenění, protože názorně ukazuje rizika a faktory ovlivňující šíření nákazy. V Číně mají poněkud jiný názor...

Autoři hry oznámili, že byla odstraněna z čínského App Storu. Odůvodnění čínské strany je strohé, hra prý obsahuje nezákonné prvky. S podivem však je, že v obchodě už je hra šest let a dosud nikomu nevadila. Její aktuální stažení tak můžeme považovat za zbytečnou reakci tamního režimu.

Po vypuknutí pandemie totiž hra zaznamenala enormní počet instalací a to právě i v Číně. Sami vývojáři nicméně v reakci na koronavir informovali všechny hráče, aby hru nepovažovali za vědecký model šíření jakékoli reálné nemoci.

Analytik Daniel Ahmad na Twitteru ke kauze poznamenal, že Čína už v minulosti zarazila četné hry, které „poškozují etiku veřejnosti, narušují společenský pořádek nebo podkopávají sociální stabilitu“, včetně titulů, které obsahují „nepravdivé informace“, tzv. fake news. A zde může být také kámen úrazu, protože s poslední aktualizací vydanou během prosince loňského roku přibyla hráčům možnost ve hře vytvářet fake news.

Mimo Čínu je Plague Inc. stále k dispozici. V českém App Storu hra okupuje první místo nejstahovanějších placených her, vyjde na 19 Kč, pro Android je zdarma. Jestli si ještě budou moci Číňané hru zahrát, je otázkou. Vývojáři sice sdělili, že při vyjednávání k vrácení titulu do tamního App Storu podniknou veškeré kroky, není však pravděpodobné, že jakkoli uspějí, obzvláště pokud chce správa čínského kybernetického prostoru zamezit jakékoli panice v souvislosti s aktuální pandemií.

Pro představu, jak hra Plague In. vypadá: