Hyundai potvrzuje spolupráci s Applem na vývoji auta. Máme však i jednu nemilou zprávu…

Koncem prosince vzbudila velký rozruch zpráva o příchodu autonomního elektromobilu značky Apple v roce 2024. Tehdy šlo o zprávu „z důvěryhodných zdrojů“ agentury Reuters.

Teď se přidává Bloomberg, který se zaměřuje na značný počet a kvality nově přijímaných mozků. Zajímavou zprávou je, že jednotlivé týmy pracují na pohonném systému, interiéru a karosérii vozu, což podporuje teorii, podle které Apple postaví celý vůz. Méně radostná je predikce, podle které je uvedení takového vozu vzdálené pět nebo sedm let.

CNBC má opačný názor, který podporuje spolupráci Applu se zavedenými automobilkami. Článek cituje nejmenovaného člena PR týmu korejské společnosti Hyundai: „Apple jedná s větším počtem globálních výrobců automobilů včetně Hyundai Motor. Rozhovory však jsou pouze v ranném stádiu, zatím nebylo nic rozhodnuto.”

Kontakty s Hyundai potvrzuje také The Korea Economic Daily, podle kterého firmy jednají o vývoji baterií i celého vozu.

Aktualizováno

Zdá se, že někdo z Applu zavolal do Hyundai a tohle odvážné prohlášení si někdo pořádně odskákal. Bloomberg píše, že automobilka upravila své vyjádření v tom smyslu, že z něj odstranila zmínku o dalších automobilkách.

O pár hodin se prý z Hyundai ozvali znovu a ze svého vyjádření vyjmuli také zmínku o Applu. Aktuální podoba tedy vypadá nějak takhle: „Od různých firem dostáváme nabídky k potenciální spolupráci na vývoji autonomních elektromobilů.“

Pokud umíte číst mezi řádky, je to jasné potvrzení toho, že se mezi Apple a Hyundai něco děje, protože kdyby to tak nebylo, nechali by cupertinští veškeré zprávy a spekulace vyšumět zcela bez povšimnutí :-)