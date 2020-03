I bez Googlu sebevědomá a se špičkovým foťákem. Taková je rodina Huawei P40

Huawei dnes představil novou generaci vlajkových smartphonů pro rok 2020. Rodina je rovnou tříčlenná, když čínská firma uvedením největšího modelu Huawei P40 Pro+ chtěla bezprostředně zareagovat na velmi kladně přijatý model Galaxy S20 Ultra 5G konkurenčního Samsungu. Trojici doplňují očekávané novinky Huawei P40 a Huawei P40 Pro.

Hlavním pilířem rodiny je prostřední model Huawei P40 Pro. Menší P40 je jeho odlehčenou verzí, která nemá zakřivený displej, má méně paměti, přišla o bezdrátové dobíjení, fotoaparát je pouze se třemi objektivy a nemá kompletně voděodolné tělo (pouze IP53). Naproti tomu procesor i konektivita zůstává stejná. Je to tedy cenově dostupnější varianta pro ty, kdo chtějí telefon s menšími rozměry.

Naopak P40 Pro+ je prémiová větší varianta, která přináší větší displej, pětinásobný fotoaparát s vylepšenou funkcí zoomu, keramický povrch zad a ještě o něco rychlejší bezdrátové dobíjení. Na vybraných trzích se bude prodávat v luxusní dárkové kazetě obsahující mimo telefonu i pouzdro s krystaly Swarovski. Proti P40 a P40 Pro, které přijdou celkem v pěti barevných variantách, má plusová jen dvě – keramickou bílou a keramickou černou.

Jemný design a drsný výkon

Nyní už se budeme věnovat klíčovému modelu P40 Pro. Design je opět zdařilý, kombinuje prvky kovového rámu, tlačítek a modulu foťáku se skleněnými zády. Zejména matné varianty (stříbrná a zlatá) dávají opravdu prémiový pocit ze zařízení. K dispozici budou ještě lesklá provedení v barvách černé, modré a bílé s lehkým gradientovým efektem dorůžova.

Proti loňskému modelu P30 Pro působí novinka v ruce o něco málo tlustším dojmem, zřejmě proto, že hrany nejsou tolik seřezány. Baterií to není, kapacita zůstala na 4 200 mAh a třeba Samsungu se do ekvivalentního modelu Galaxy S20+ podařilo dostat 4 500 mAh. Funguje je zde ale rychlé kabelové (40 W) a rychlé bezdrátové (27 W) dobíjení.

Video preview modelu Huawei P40 Pro:

Použitý OLED displej má zahnuté okraje krycího skla do všech čtyř stran. Rámečky jsou minimální a místo lacině působícího kapkovitého výřezu je zde o něco lépe působící dvojitý „brýlovitý“ průstřel pro selfie kameru s 3D senzorem pro odemykání obličeje. Panel má atypické rozlišení 1 200 × 2 640 bodů a obsahuje vestavěnou optickou čtečku otisků. Modely Pro mají navíc možnost nastavení vyšší obnovovací frekvence 90 Hz.

O výkon se ve všech zařízeních nové rodiny stará procesor Kirin 990 5G s vestavěným 5G modemem. Huawei už tedy nepůjde cestou rozlišování 4G a 5G zařízení a na většině trhů včetně českého budou novinky podporovat 5G sítě. V případě P40 Pro bude vestavěná paměť 8 + 256 GB a možnost jejího dalšího rozšíření přes paměťovou NM Card. Slot pojme buď 2× nanoSIM nebo jednu paměťovou a jednu volací kartu. K dispozici bude i eSIM, ale tím se jedna nanoSIM vyřadí z provozu. Ideální kombinací tedy může být eSIM + nanoSIM + NM Card.

Větší senzor a 5× optický zoom

Zásadního vylepšení doznal fotoaparát. Základem je použití nového, ještě většího primárního senzoru nazvaného Ultra Vision. Má 50 milionů bodů, matici RYYB a velikost 1/1,33 palce. K němu příslušný primární objektiv (opět spolupráce s Leica) disponuje světelností f1.9, ohniskem 27 mm a optickou stabilizací obrazu.

Sestavení fotoparátů:

Pro širokoúhlý záběr slouží 40Mpx Cinematic fotoaparát se světelností F1.8, ohniskem 18 mm a skládáním bodů (pixel binning) až 16 do 1. Třetí periskopický objektiv je opět opticky stabilizovaný a zvládne až 5× optické přiblížení. Senzor je zde 12Mpx. Čtvrtá do počtu je 3D ToF (Time of Flight kamera). Všechny čočky spolu při fotografování spolupracují, takže je možné získat až 10× hybridně přiblížený bezztrátový snímek. Maximální digitální 50× přiblížení už je na úkor kvality. Zoom nově funguje také v nočním režimu, vylepšení se dočkaly také portrétní snímky pořizované zadní i přední selfie kamerou.

Do fotoaparátu přibyla funkce Golden Snap. Ta za pomoci umělé inteligence (AI) natočí krátké video a z něj vybere nejlepší statický záběr. AI dokáže rozpoznat pohyb, emoce, umí vymazat nechtěný objekt ze snímku nebo nežádoucí odrazy ve skle, projasní stíny nebo může pomoci zorganizovat a srovnat nafocené vizitky. Ve videu najdeme nové funkce jako Rack Focus („filmové“ přeostřování) nebo Audio Zoom (zesílení zvuku při přiblížení objektu). Cestou 8K videa Huawei zatím nejde a vystačí si s maximem 4K 60 fps.

Softwarová výzva

Celá rodina Huawei P40 běží na Androidu 10 překrytém vlastní nadstavbou EMUI 10.1. K pohybu po prostředí lze používat tahová gesta, díky kterým už nejsou potřeba tradiční tři androidová tlačítka (nastavit si je ale můžete). V souvislosti s americkým embargem ale v prostředí schází jakékoli služby nebo aplikace Googlu včetně asi nejdůležitějšího marketu Google Play. Ten nahrazují vlastní služby Huawei Mobile Services (HMS) a obchod AppGallery, jehož nabídka je zatím spíše skromnější.

Právě nutnost obejít se bez Google Map, Google Pay, YouTube a dalších služeb, na které jsme tolik navyklí, bude pro Huawei a celou jeho rodinu P40 asi tou nejtěžší překážkou, kterou bude muset překonat. Záležet bude i na tom, jak rychle bude firma svůj vlastní obchod o další aplikace obohacovat a zda se dohodne (nebo zda se vůbec smí dohodnout) s nejsilnějšími hráči. Zatím totiž v AppGallery nenajdeme ani Facebook, Instagram nebo třeba WhatsApp.

Huawei začíná svoje novinky prodávat prakticky okamžitě po jejich uvedení. Předobjednávky startují dnešním dnem (26. března) také na českém trhu. Huawei P40 ve variantě 8 + 128 GB přijde na 18 999 Kč, vedle prodejců z volného trhu jej do nabídky zařadí také operátor O2. Huawei P40 Pro s pamětí 8 + 256 GB vychází na 25 999 Kč, zalistovat se jej rozhodl Vodafone. Fyzicky se telefony na pulty dostanou 6. dubna. Nejvyšší Huawei P40 Pro+ s pamětí 8 + 512 GB přijde na trh až v průběhu června s očekávanou cenovkou okolo 38 tisíc korun.

Huawei P40 katalog rozměry a hmotnost: 149 × 71 × 8,5 mm, 175 g

displej: 6,1", kapacitní OLED, 1 080 × 2 340, 422 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 128 GB, NM Card (256 GB), RAM: 8 192 MB, baterie: 3 800 mAh

procesor: Hisilicon Kirin 990 (2× Cortex-A76, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 50MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 76 %

vybavenost ?

výhodnost cena:

Huawei P40 Pro katalog rozměry a hmotnost: 158 × 73 × 9,0 mm, 209 g

displej: 6,6", kapacitní OLED, 1 200 × 2 640, 439 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 256 GB, NM Card (256 GB), RAM: 8 192 MB, baterie: 4 200 mAh

procesor: Hisilicon Kirin 990 (2× Cortex-A76, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 50MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 83 %

vybavenost ?

výhodnost cena: