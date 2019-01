I LG bude mít svou „skládačku“. Na MWC ukáže odnož G8 podobnou ZTE Axon M

Pokud se spekulace vyplní, mohl by být veletrh MWC 2019 plný 5G smartphonů a také skládacích hybridů. Samsung jej zřejmě představí o týden dříve, na MWC má pak debutovat skládací zařízení od Huawei, k němuž se zřejmě přidá i LG. To chystá, nejen vlajkový model LG G8 ThinQ, ale také jeho speciální skládací variantu. Jak informuje jihokorejský zdroj, LG to se skládací novinkou vezme z úplně jiného konce než ostatní.

LG chce vsadit na řešení podobné modelu ZTE Axon M. Ten byl představen v říjnu roku 2017, poprvé jsme si jej mohli osahat na loňském veletrhu CES. Do hry se tedy dostanou dva displeje, jeden na přední, druhý na zadní straně. V případě potřeby půjdou displeje složit do jedné roviny a zařízení používat jako sedmipalcový tablet. Novinka od LG má mít okolo displeje menší rámečky, takže přechod mezi oba displeji nemá být až tak znatelný jako u zmiňovaného Axonu M.

První dojmy ze skládácího ZTE Axon M (CES 2018):

A proč LG vsadí na koncept bez skutečného přehýbacího displeje? Hlavní roli hraje cena. Zatímco novinka od LG má stát zhruba 20 tisíc Kč, u Samsungu se hovoří minimálně o dvojnásobku. LG pro skládací model ladí i nové „bezdotykové“ ovládání, které do vzdálenosti 30 cm od displeje rozpozná gesta ruky, jimiž půjde systém ovládat „za všech situací“. Tento způsob ovládání se následně dostane i do novinek řad G a V. Přesné datum tiskové konference na MWC zatím LG nepotvrdilo.