I mistr tesař se někdy utne. Podívejte se, jak Apple zpackal budík v iPhonu

iOS 14 je mezi lidmi a mezi haldou užitečných novinek je jedna těžko pochopitelná. Dvanáct let se budík nastavoval posunutím velkých koleček, teď je místo nich titěrné políčko. I v něm se dá rolovat, ale musíte se trefit do levé půlky pro nastavení hodin, do levé pro minuty. Fail první.

Také můžete do políčka ťuknout a požadovaný čas napsat na číselníku níže. Právě tady začíná fail druhý. Systém vás totiž nechá vložit třeba 1090 a interpretuje to jako 11:30, protože 10 hodin plus 90 minut je 11:30. Ne že by to nebyla pravda, ale takhle nepřemýšlí člověk, který chce nastavit čas na půl dvanáctou.

Apple se obvykle dává za vzor v uživatelském zážitku, ergonomii ovládání. Tohle je však jednoznačný přešlap.

Nový budík v akci: