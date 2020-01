I na jaře mohou být žně. Rekapitulace novinek, které přinesou příští týdny

Letošní veletržní primát sice má CES, ale ty pravé žně smartphonových premiér odstartuje 11. února Samsung. Už není velké tajemství, že představí trojici Galaxy S20, zato o ohebném modelu Z Flip toho moc nevíme.

Smršť novinek čekáme na Světovém mobilním kongresu (MWC) v Barceloně, která startuje v neděli 23. února. Huawei tam prý přiveze evoluci ohebného smartphonu Mate Xs. O pár týdnů později se představí také vlajkový model P40. Sice láká specifikacemi a určitě skvělým foťákem, ale značným hendikepem bude absence služeb od Googlu.

Do Barcelony se chystá také sesterský Honor, ale tentokrát se zaměří spíše na počítače. Xiaomi tam představí vlajkovou Mi 10 se 108 MPx fotoaparátem, který na nás zapůsobil už v levnějším Mi Note 10. Hodně se toho v posledních dnech namluvilo o částečném osamostatnění značky Poco, ale jestli své první dílo po téměř dvou letech přiveze už do Barcelony, není vůbec jasné.

A pak je tu zbytek světa, kde tušíme, že v Barceloně něco předvede, ale nevíme, co to bude. Sony pravděpodobně ukáže nějakou vyšší střední třídu, Nokia prý ladí nástupce pětifotoaparátové Devítky (ale dost možná to do konce února nestihne) a tradičním účastníkem MWC je také LG (modely G9 a V60?). TCL už dlouho láká na ohebný mobil, přiveze nějaký už do Barcelony? S ohebnými displeji koketují také Motorola a Lenovo, ale tady chybí snad i náznak jakékoliv spekulace. A legenda jménem HTC? Tam mají spíše existenční starosti, vlajkový model neukázali už téměř dva roky…