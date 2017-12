I počítač lze odemykat otiskem prstu. Stačí přidat drobný USB modul

Odjakživa to bylo tak, že počítače uměly více než mobily. Se „smartphonou revolucí“ se situace otočila. Mobily se naučily skvělé věci, dostaly haldu senzorů, zato počítače zůstaly stát na místě. Jak by se vám líbilo, kdybyste počítač odemykali stejně pohodlně a rychle jako mobil? ... čtečkou otisků prstů.

Výrobci je do počítačů integrují jen velmi pomalu, ale můžete si pomoct levným modulem, který se zasune do USB konektoru a vyčnívá přijatelných 8mm. Nese neznámou značku Cobo a slibuje funkci srovnatelnou se čtečkami v moderních smartphonech – je jedno, jak prst přiložíte a rozpoznání trvá v řádu desetin sekundy. Podporované jsou Windows ve verzích 7, 8 a 10, včetně Windows Hello.

Máte zájem to vyzkoušet? Cobo C2 stojí zajímavých 19 dolarů.