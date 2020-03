I Pokémon Go bojuje proti koronaviru. Hráči mohou hrát z pohodlí svého domova

Pokémon Go je mobilní hra založená na setkávání s dalšími hráči, což však při aktuální pandemii koronaviru není zrovna dvakrát užitečné. Vývojář mobilní hry měl na uplynulý víkend naplánován Community Day, který však byl s ohledem na postupné rozšiřování koronaviru do celého světa, zrušen. Místo něj vám hra umožní chytání pokémonů v pohodlí svého domova, aniž byste museli chystat na exponovaných místech, kde se shromažďuje mnoho lidí.

V herním obchodě tak naleznete balíček Incense, který stojí jeden jediný zlaťák (ekvivalent desetiminutového pobytu pokémona v gym), v němž najdete 30 incense. Ty v běžném režimu fungují 30 minut, a „vypadne“ z nich nových pokémon každých pět minut, popř. vždy po ušlých 200 metrech. Incense však dočasně fungují celou hodinu, a spawnují pokémony cca každou minutu. A to i tehdy, když se nehýbete a máte položený telefon doma na stole v obýváku.

Pokud si pustíte dvě Incense po sobě, můžete průměrně počítat se 130 chycenými pokémony za 2 hodiny hraní. Balíček se třiceti insence můžete na jednom účtu koupit pouze jednou, hodinové trvání a větší spawnrate včetně poloviční vzdálenosti pro klubání vajec přitom platí až do odvolání. Pokémon Go tedy náruživé hráče nenutí běhat venku, a s ohledem na zdraví je to za současné situace jen a jen dobře.

Je však pravděpodobné, že hráče koronavirus v brzké době zasáhne mnohem citelněji. Mluví se o zrušení plánovaných Safari Zone v USA a také ve Velké Británii. Od 17. do 19. dubna se měl uskutečnit Safari Zone v Liverpoolu, což vypadá za současné konstelace jako utopie.