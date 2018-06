I váš mobil může detekovat kosmické záření! Přidáte se?

Mobilní telefony mohou fungovat jako detektory částic a vědci by je rádi využili k upřesnění principů, na kterých funguje vesmír. Jedním z cílů projektu CREDO je odhalení povahy temné hmoty. Místo finančně náročných zařízení k monitorování kosmického záření chtějí nyní fyzici použít levnější metodu – naše mobily.

Piotr Homola, profesor Ústavu jaderné fyziky při Polské akademii věd, k tomu říká: „Tento projekt může být úspěšný jedině pokud se zapojí dostatečný počet lidí. Potřebujeme zapojit veřejnost v co nejširším měřítku.“ Až dosud totiž platilo, že detektor s plochou jednoho kilometru čtverečního je schopen detekovat přibližně jednu částici za 100 let. K důkladnému studiu by tak byl potřeba detektor s velikostí plochy menšího státu.

Vzniká tak projekt „extrémně distribuované laboratoře výzkumu kosmického záření“ (CREDO), který si klade za úkol vytvořit globální detektor. Jeho cílem je mimo jiné i potvrzení existence takzvané temné hmoty, jejíž existence by vysvětlovala nesrovnalosti mezi pozorovanými a vypočítanými hodnotami z fyzikálních modelů.

Homola doufá, že se povede vytvořit „celosvětovou observatoř“ pro zachytávání kosmického záření, která bude kombinovat data ze smartphonů a špičkových částicových detektorů.

Aktuálně je k dispozici aplikace, na které mohou uživatelé začít identifikovat kosmické záření pomocí platformy Zooniverse a program pro detekci částic, který je v obchodě Google Play pod názvem CREDO Detector.

Aplikace používá fotoaparát mobilního telefonu k detekci částic s vysokou energií. Mobilní fotoaparáty totiž obsahují polovodiče, které jsou na tyto částice citlivé. Telefon navíc poskytuje informace o poloze, díky které fyzici přesně vědí, kde došlo k zachycení. CREDO přitom není jediným programem s tímto cílem a Homola doufá, že se podaří navázat spolupráci s dalšími aplikacemi se stejným účelem.