iLove Servis: Jak spolehlivé jsou jednotlivé modely iPhonu a kolik stojí opravy

Poruchovost je údaj, který by uživatelům zásadně pomohl s výběrem nového mobilního telefonu. Situace na trhu je ale nastavená tak, že jsou tyhle informace naprosté tabu. Nezveřejňují je servisy, kupodivu ani výrobci, kteří by se mohli pochlubit skvělou poruchovostí a pochopitelně ani ti, jejichž přístroje se do servisů vracejí častěji.

Díky službě iLove Servis (iloveservis.cz) teď taková data máme a s rozhodováním pomůže i přehled cen oprav. Problém je, že jde o iPhony, takže se portfolio roztahuje spíše do historie, ne všechny modely jsou aktuální, ne všechny už se dají koupit a ne každý bude kvůli spolehlivosti ochotný koupit starší, slabší a hůře vybavený model...



Druhý z grafů je ovlivněný počtem kusů jednotlivých modelů, které se pohybují mezi lidmi.



Co se nejčastěji opravuje a jak úspěšný je iLove Servis při záchraně utopených iPhonů?

Cena opravy

Model Cena nového MT, nejnižší paměťová verze Rozbité sklo Rozbitý displej Deoxidace MT iPhone 5 4 150 Kč 1 190 Kč 1 550 Kč 790 Kč iPhone 5S 5 950 Kč 1 290 Kč 1 750 Kč 790 Kč iPhone SE 8 890 Kč 1 390 Kč 1 750 Kč 790 Kč iPhone 6 7 760 Kč 1 790 Kč 2 190 Kč 790 Kč iPhone 6 Plus 11 560 Kč 2 290 Kč 2 890 Kč 790 Kč iPhone 6S 9 759 Kč 2 190 Kč 2 990 Kč 790 Kč iPhone 6S Plus 13 490 Kč 2 790 Kč 3 990 Kč 790 Kč iPhone 7 15 490 Kč 3 190 Kč 4 390 Kč 890 Kč iPhone 7 Plus 19 990 Kč 3 790 Kč 4 990 Kč 890 Kč iPhone 8 Plus 23 990 Kč 4 690 Kč 5 690 Kč 890 Kč iPhone 8 20 990 Kč 4 490 Kč 7 390 Kč 890 Kč iPhone X 29 990 Kč 7 490 Kč 9 890 Kč 890 Kč

Cena opravy v % ceny nového telefonu