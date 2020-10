Infolinka pro smartphonovou generaci. O2 nově komunikuje také přes WhatsApp

Není vám příjemné čekat na živého operátora na infolince, natož chodit něco řešit na prodejnu? O2 v průběhu září přidalo nový komunikační kanál, své požadavky teď vyřídíte přes populární WhatsApp.

Výhody jsou zřejmé – co je psáno, to je dáno, v aplikaci vidíte celou historii konverzace. Kromě textu si můžete vyměnit fotky, screenshoty, dokumenty, odkazy… Komunikaci se věnujete pouze tehdy, kdy se to hodí vám. Fronta na infolince není problém, O2 vás přesměruje z hovoru na WhatsApp. Výhodné je to i pro O2, protože jeden operátor zvládá odbavovat až tři chaty najednou.

Do správné konverzace se dostanete, když v mobilu kliknete na tento odkaz, nebo foťákem zeskenujete QR kód v galerii.