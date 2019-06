Inspiruje se Google u Applu? Pixel 4 bude mít podobné uspořádání objektivů jako příští iPhone

Google zveřejnil na svém oficiálním Twitteru obrázek, který ukazuje podobu nové generace smartphonů Pixel 4. Na snímku jsou vidět přepůlená záda telefonu včetně objektivu fotoaparátu. Ten má uspořádání čoček hodně podobné očekávanému řešení u nových iPhonů.

Well, since there seems to be some interest, here you go! Wait 'til you see what it can do. #Pixel4 pic.twitter.com/RnpTNZXEI1