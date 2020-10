Instagram je s námi 10 let. Projděte si jeho historii a vyzvedněte si dárek

Instagram začal 6. října 2010 jako jednoduchá aplikace na sdílení fotek. Fungovala pouze na iPhonu (bylo to pár týdnů po premiéře iPhonu 4) a obrázky musely být čtvercové. Většinový Android se přidal až v dubnu 2012. Zásadním krokem pro vývoj Instagramu byl prodej firmy Facebooku.

Zuckerbergerovi lidé v následujících letech přinesli řadu novinek a v dnešní podobě je Instagram košatá platforma s nepřeberným množstvím funkcí. Roky přemýšleli o monetizaci, opatrně vpustili na Instagram reklamu a nastavená pravidla dala vznik novému fenoménu instagrammerů, tedy lidí, kteří si na síti budují publikum a živobytí.

K oslavě desátých narozenin si Instagram připravil malý dáreček/easter egg. Jděte do svého profilu, do nastavení, potáhněte nahoru a pak si vyberte jednu z řady nabízených ikonek. Na výběr jsou historické podoby a různé grafické úpravy. Zatím se bohužel zdá, že to funguje pouze na iPhonech...

Jak na věc?