Internet má nový hit. Ministryně omlouvá drahá mobilní data tím, že moc používáme Wi-Fi

Pořád stejná písnička. Premiér Babiš nás ujišťuje, jak důležité téma jsou pro něj drahá mobilní data, ale v praxi se mnoho nemění. Když se reportéři České televize z pořadu 168 hodin zeptali ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové (nestr. za ANO) na drahá data, dostalo se jim odpovědi, která se zařadí do zlatého fondu operátorských nesmyslů. Problém je, že tentokrát autorem citátu není tiskový mluvčí, který logicky hájí svoji telekomunikační firmu, ale členka vlády...

Data v mobilu jsou podle ministryně dražší, protože si je Češi nechtějí kupovat. Kdyby si je kupovali, operátor by více vydělal a data by pak zlevnil. „Když budete pořád dokola někomu opakovat, že máme drahá data, tak co uděláte? Když vezmete mobil, tak se nepřipojíte na internet přes data, ale budete hledat volnou wifinu. Čím míně se těch dat používá, protože se jim vyhýbáme, tím nepřispíváme k tomu, aby byla levnější,“ říká pro 168 hodin Marta Nováková.

...a pokračuje: „Jestliže operátor postaví síť, ta stojí miliardy a potom ji nikdo dostatečně nevyužívá, tak pro tu malou skupinku, která to využívá, jsou data drahá. To znamená: my potřebujeme, aby daleko víc lidí využívalo mobilní sítě, a to je jedna z cest, která k zlevnění dat povede.“