Internet na mobilu už dotáhl surfování z počítače. Lidé požadují hlavně rychlé načítání stránek

Prohlížení internetových stránek z mobilního telefonu, přesněji řečeno ze smartphonu, už zdaleka není jen doplněk ke klasickému počítači nebo notebooku. S rostoucí oblibou chytrých telefonů je stále více lidí používá k surfování po internetu a volí je k tomuto účelu raději než počítače, uvádí aktuální studie Connected Consumer Study, kterou zveřejnil Google.

Počet Čechů, kteří používají chytrý telefon, se za posledních pět let téměř zečtyřnásobil a internet na něm používají skoro dvě třetiny z nich. Hlavním důvodem je rychlejší načítání webových stránek v mobilním prohlížeči než na desktopu. Pokud by bylo načítání pomalé, více než polovina uživatelů stránku opustí. Průměrná rychlost načítání stránky je v Česku téměř devět vteřin, což je třikrát déle než se doporučuje.

Z globálního pohledu využívá mobilní internet 76 % lidí po celém světě. Nejvíce v Saudské Arábii (98 %) a nejméně na Ukrajině (51 %). Česko se s 61 % řadí o jeden procentní bod před Slovensko. Navíc se potvrzuje vzrůstající trend přechodu k mobilním zařízením: na 62 z 63 zkoumaných trhů vyšlo najevo, že se lidé připojují k internetu častěji přes mobil než na počítači.

Ideál 3 sekundy

V roce 2017 používalo internet k osobním potřebám 81 % Čechů, z nichž 80 % se k internetu připojovalo denně. Průměrný Čech vlastní 2,7 zařízení připojených k internetu, může to být smartphone, počítač, tablet a další zařízení. Podle Googlu během posledních pěti let vzrostl počet Čechů používajících chytrý telefon ze 17 % v roce 2012 na 65 % v roce 2017, zatímco počítače se používají stále méně.

Vzestup mobilních zařízení ovlivňuje vyhledávání, sledování videa i nakupování na internetu. Mobilní internet je atraktivní pro uživatele všech věkových skupin – např. ve věkové kategorii od 35 do 44 let používá 71 % lidí pro přístup k internetu chytrý telefon a u starších skupin jsou čísla také působivá. Ve věkové kategorii 45 - 54 je to více než polovina (53,5 %) a v kategorii 55+ jde o více než třetinu (34,6 %).

Průměrná doba načítání webové stránky na mobilu je podle Googlu v současnosti 8,9 vteřin, což je o něco lepší než evropský průměr (9,1 vteřin) a o něco horší než na Slovensku (8,7 vteřin). Zároveň je to ale o téměř 6 vteřin pomalejší než doporučovaná rychlost načtení 3 vteřiny. Česko se umístilo na deváté příčce společně se Švýcarskem, Velkou Británií a Rakouskem. Rychleji se internetové stránky v mobilu načítají v Rumunsku, Německu, Nizozemsku, ve Španělsku, na Slovensku, v Norsku, Rusku a ve Francii.

