Internet věcí má změnit české pojišťovnictví. Ke smlouvě dostanete Senzoor, který vám ochrání majetek

Podle České asociace pojišťoven je každý rok nahlášeno téměř 50 tisíc pojistných událostí zapříčiněných vodovodními škodami v celkové výši přes 1 miliardu Kč. Snížit tuto částku, ušetřit peníze a klientům starosti chtějí pojišťovny Generali a Česká pojišťovna pomocí internetu věcí (IoT). Ve spolupráci s brněnským startupem Senzoor svým klientům k vybranému majetkovému pojištění bezplatně nabízejí čidla, která včas upozorní na vzniklou havárii a pomohou minimalizovat škody.

Projekt o sobě tvrdí, že jde o první nasazení IoT technologie v českém pojišťovnictví, ale my už jsme před časem informovali o podobném. Projekt pojišťovny Direct běží na síti Sigfox a není tak hluboko integrovaný do služeb pojišťovny, tzn. čidlo nedostanete, ale musíte jej koupit:

Senzoor Aqua je vodní čidlo, které včas upozorní třeba na prasklou přívodní hadici k pračce a umožní tak reagovat, významně snížit rozsah škod a jejich následky. Senzoor Move je pohybové čidlo, které rozpozná pohyb a upozorní tak například na krádež včelího úlu, který je umístěn v polích bez možnosti dohledu.

O akci je uživatel informován prostřednictvím SMS, e-mailu nebo notifikace v mobilní aplikaci. Výhodou obou čidel je, že nepotřebují ke své činnosti Wi-Fi ani mobilní připojení a na baterie vydrží fungovat dva až čtyři roky (pak stačí vyměnit dvě AAA baterie). Díky využití sítě Vodafone NB-IoT je možné čidla využít nejen ve sklepích, chatách, nebo garážích, ale také kdekoliv v terénu.

Standardní cena jednoho čidla je 795 Kč, ale také je nutné platit za jeho připojení k síti. U České pojišťovny má nárok na čidlo dle svého výběru každý, kdo si na vybraných pobočkách do konce listopadu sjedná pojištění stavby nebo domácnosti ve variantě Exclusive. Vybrané čidlo je v ceně pojištění rekreační nemovitosti. Budete-li chtít pořídit čidel více, nabídne vám jej ČP se slevou 50 %.

Generali je na tom podobně. Jedno čidlo dostávají klienti při sjednání pojištění stavby a pojištění domácnosti zároveň, ke každému pojištění rekreační stavby (chaty, chalupy) a pak také k pojištění stavby nebo domácnosti podle rozsahu pojistných rizik. Čidla lze prohlédnout a objednat (také se slevou 50 %) na vybraných pobočkách.

Připojení čidla do sítě stojí jeden kredit na den. Kredity pořídíte od 1,50 Kč do 99 haléřů podle velikosti balíčku (jednoduchý klíč čím více, tím je kredit levnější). Ke každému novému čidlu dostanete od Senzooru 30 kreditů zdarma, od pojišťoven je to 60 kreditů. Mailové a smartphonové notifikace jsou zdarma, SMS notifikace stojí jeden kredit. Skvělé je, že v aplikaci lze čidlo kdykoliv deaktivovat a znovu uvést do akce a za neaktivní dny se kredity nespotřebovávají.