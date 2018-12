Inženýr z NASA vytvořil past na zloděje. Zahalí je třpytkami, puchem a všechno natočí

Krásný příběh. Začal tak, že Marku Robberovi někdo z verandy ukradl balíček. Nezkoušel to řešit s policií, jako bývalý inženýr z NASA se s problémem vyrovnal po svém. Sestrojil důmyslnou past na zloděje, která vypadá jako balíček s Apple Homepodem. Po otevření ale rozpráší do okolí haldu třpytek a přidá dávku ze spreje, který imituje koncentrované lidské větry. Uvnitř jsou také čtyři širokoúhlé kamery (do čtyř směrů namířené mobily LG G5), které zaznamenají reakce.

Konstrukce je sofistikovaná, baterie musí vydržet celodenní čekání na verandě, takže je základem důmyslná identifikace krádeže, která pošetří energii na natočení neobvyklého unboxingu. Mark také počítá s tím, že se zloděj „dárečku“ bude chtít zbavit a někam jej vyhodí, takže je uvnitř GPS, která pomůže s návratem k původnímu majiteli (aby mohl vtípek zopakovat). Mobily jsou ukryté v pevné konstrukci, takže zloděj ani nemusí postřehnout, že jej někdo natáčí. Datové tarify a synchronizace s Google Fotkami zajistí, že se záznam dostane ven, i kdyby se nepovedlo past získat zpět.

Dost slov, podívejte se sami:

Nechtěný epilog

Video se stalo hitem internetu. V době psaní tohoto článku má 50 miliónů shlédnutí a vypadalo to na další šťastný příběh z internetu, který svému autorovi vydělal haldu peněz. Nebýt jednoho neuvěřitelně bystrého diváka, který dokázal, že některé z krádeží byly nahrané.

Mark Robber se po krátkém pátrání omluvil a vysvětlil, že chyba se stala ve známých, které požádal o umístění pasti na jejich verandu. Oni totiž o „ukradení“ požádali své sousedy a ve finále Mark z videa odstranil dva záběry z původních pěti.