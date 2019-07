iOS 12.4 přináší nový způsob migrace dat z iPhonu do iPhonu

Apple zveřejnili již čtvrtou (a před příchodem iOS 13 pravděpodobně poslední) aktualizaci systému iOS 12. Ta vyjma opravy chyb a vylepšení stability a zabezpečení systému přináší novinku v podobě migrace dat ze starého do nového iPhonu pomocí kabelu.

Jednoduchou migraci dat zavedl Apple v iOS 11. To však bylo možné pouze za využití Wi-Fi a ideálně v tom případě, že bylo starší zařízení zálohováno do iCloudu. Dvě zařízení stejného typu, která však obsahují iOS 12.4, už mohou mezi sebou data přenášet i za pomoci patřičného kabelu s redukcí. Obvykle toho standardně dodávaného s Lightning a USB konektorem v kombinaci s Lightning/USB 3 adaptérem fotoaparátu, který využívají zejména fotografové k přímému přenosu jejich snímků do iOS zařízení.

Správný postup je takový, že do starého iPhonu připojíte Lightning kabel, do nového adaptér, do kterého vložíte druhý konec Lightning kabelu a to ještě před samotným zahájením přenosu. Následně již stačí zvolit nabídku „Rychlý start“. I když je investice do adaptéru něco málo přes tisíc korun, zajistí vám stabilní (a mnohdy také rychlejší) přenos než případná bezdrátová síť. Rozdíl je zde však ještě v tom, že po dobu přenosu nemůžete ani s jedním zařízením pracovat.

Celkový čas přenosu je závislý na množství dat, která ve svém iPhonu máte. Ukazatel na displeji vás však o tom zbývajícím patřičně informuje. A reálné využití? Samozřejmě tam, kde nemáte možnost využít bezdrátového připojení, pokud nemáte vaše zařízení synchronizované s iCloudem ani zálohované do iTunes. Celý proces ale spíše využijí pracovníci v Apple Storech, kteří tak rychleji zákazníkům Applu nastaví jejich nový iPhone, než běžný smrtelník, který si jej vybalí z krabičky až v pohodlí domova.

via: 9to5mac.com