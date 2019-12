iOS 13.3 napravuje drobnost, která pila krev uživatelům iPhonů. Jak se zbavit nechtěných Memoji?

iOS 13 přinesl několik novinek, mezi kterými byla i možnost odesílat vaše Memoji jako samolepky. Mnohé, kteří možnost tvorby svého virtuálního já ignorovali, to však jen otravovalo, protože Memoji byly součástí klávesnice s emotikony a zobrazovaly se hned jako první, takže zabíraly místo tomu, co byste namísto nich mohli skutečně potřebovat. S iOS 13.3 je konečně můžete odstranit.

Chcete-li samolepky Memoji z klávesnice odstranit, jděte do Nastavení, zvolte Obecné a možnost Klávesnice. Zde pak sjeďte úplně dolů a přepněte přepínač do jeho neaktivní polohy. Abyste tuto nabídku viděli, musíte mít nainstalovaný iOS 13.3 na telefonech iPhone, respektive iPadOS 13.3 na tabletech iPad. To učiníte v nabídce Nastavení, Obecné a Aktualizace softwaru.