iPad a iPhone v jednom. Apple pracuje na ohebném supermobilu, hotový má být už za dva roky

Už se o tom mluví několik let, že dalším velkým krokem ve vývoji elektroniky budou ohebné displeje. Technologie na to vyvíjí všichni hlavní výrobci včele se Samsungem a LG. Do rozjetého vlaku podle zdrojů CNBC nastoupil i Apple, který pracuje na prototypu skládacího, ohebného iPhonu.

Vedoucí analytik Wamsi Mohan z divize investičního bankovnictví Merrill Lynch se po schůzce s několika klíčovými asijskými dodavateli nechal slyšet, že letošní modely iPhonu budou změněny jen minimálně a mají spíše navazovat na současnou generaci. Apple prý ale aktivně pracuje na skládacím iPhonu, který by mohl v rozloženém stavu suplovat také malý tablet. Zařízení by se mohlo objevit na trhu v roce 2020.

To by šlo ruku v ruce s říjnovými informacemi, že se Apple spojil se společností LG a objednal ohebné OLED displeje pro příští iPhony.

S iPhonem X Apple po dlouhé době ukázal, že stále umí udávat směr vývoje. Jen se podívejte, jak jeho vykousnutý displej napodobuje kde kdo. Povede se to s ještě razantnějším posunem, s ohebným zařízením, které nahradí jak iPhone, tak iPad (mini)?