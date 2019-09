iPhone 11 v jiném světle, aneb co nám při keynote zamlčeli

S tímto se počítalo vzhledem k jarním problémům Intelu a soudním sporům s Qualcommem. Na českém trhu nám to ještě minimálně rok může být jedno, ovšem v USA a dalších zemích kde se 5G sítě budují nebo už fungují, to bude nevýhoda. Nenápadná je u nových modelů i rozdílná LTE konektivita. Zatímco modely Pro se pyšní čveřicí antén s technologií 4 × 4 MIMO, základní jedenáctka zůstává znovu u 2 × 2 MIMO, tedy dvou antén se dvěma streamy.

Apple představil iPhone 11, 11 Pro a 11 Pro Max a na keynote logicky padaly samé superlativy. Pro má být to nejlepší pro náročné, Jedenáctka pro běžné uživatele a dokonce je levnější než loni iPhone XR. Při důkladném zkoumání však zjistíte, že všechno není tak růžové, jak se zdálo...

Zatímco u iPhonů 11 Pro Apple konečně přibalil do balení 18W adaptér pro rychlé nabíjení (s kabelem Lightning/USB-C pro lepší kompatibilitu s Macbooky), u iPhonu 11 se šetřilo. Zde tedy znovu počítejte jen s 5W adaptérem a klasickým kabelem Lightning/USB-A. Vzhledem ke zvýšené kapacitě baterie tedy nabíjení potrvá hodiny. Připomenu jen, že už loni se s totožnou nabíječkou jednalo o více než tříhodinový proces.

Stejná norma, různá odolnost

Všechny iPhony se letos překvapivě chlubí voděodolností IP68. Zajímavé je, že u iPhonů 11 Pro to znamená ponoření do hloubky až 4 metrů na 30 minut a u klasické jedenáctky jen hloubku 2 metry. V praxi to však problém nebude, naopak oboje hodnoty jsou lepší než u většiny konkurence, kde je udávaná hloubka 1,5m.



Stejná norma, ale různá odolnost u nových iPhonů. V obou případech však patří k nejlepším na trhu.