iPhone 12 Flip: Nádherný koncept, který si nedělá trable s drobnostmi, jako je realita

Pochopitelně je to jen koncept, kratičké video vzniklo výhradně v počítači. Přesto se v něm odráží trendy, které momentálně hýbou světem smartphonů – konkrétně ohebný Samsung Z Flip a Motorola Razr. Jak by to vypadalo, kdyby se do ohebných telefonů pustil Apple?

Na konceptu, který jeho autor Iskander Utebayev (@bat.not.bad) nazval iPhone 12 Flip, zřetelně vidíme i prvky jeho předchozího díla. iPhone Slide Pro se vysouval na posunutí prstu po displeji, u iPhonu 12 Flip je to podobné – stačí gesto a telefon se otevře.

Koncept vypadá fantasticky, ale je to hlavně proto, že se autor nemusel omezovat drobnostmi jako je realita, fyzika, nutnost někam umístit mechanismus, servomotory, které by umožnily bleskurychlé otevření... Pokud však od toho odhlédneme, řešení vypadá skvěle – ošklivý výřez iPhonů zůstává na vnějším displeji, ten vnitřní už je příkladně bezrámečkový.