iPhone a opakovaná vada sluchátek: prodejce vrátil peníze až na výzvu soudu

K Obvodnímu soudu pro Prahu 6 se v létě dostala žaloba týkající se neuznání odstoupení od kupní smlouvy z důvodu opakované reklamace sluchátek.

De facto se jednalo o posouzení otázky, zda jsou sluchátka součástí telefonu, tedy zda má zákazník nárok na odstoupení od smlouvy, pokud jsou spolu s telefonem dodána vadná sluchátka a tato vada není odstraněna ani po opakované reklamaci.

Na případ upozornila Liberecká drbna, která uvedla, že předmětem plnění byl iPhone 6 včetně sluchátek za cenu zhruba 18 tisíc korun. Po koupi následovala opakovaná reklamace sluchátek, celkem byly reklamovány pětkrát, přičemž vždy se jednalo o reklamaci oprávněnou.

Zákaznice požadovala odstoupení od kupní smlouvy, což prodejce neakceptoval. Obrátila se tedy na server Vaše nároky.cz, prostřednictvím kterého podala žalobu. Na rozsudek však nedošlo, jelikož soud vyzval prodejce k úhradě kupní ceny a úroku, a ten výzvě vyhověl.

Na rozsudek nedošlo

Soud uložil žalovanému „aby do 15 dnů ode dne doručení elektronického platebního rozkazu zaplatil žalobkyni částku ve výši 18 190,- Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,50 % ročně z částky 18 190,- Kč od 15. 4. 2018 do zaplacení nebo aby podal proti tomuto elektronickému platebnímu rozkazu do 15 dnů ode dne jeho doručení u Obvodního soudu pro Prahu 6 odpor.“

Na případ jsme se doptali přímo serveru Vaše nároky.cz, který nám sdělil, že „bylo zaplaceno na základě elektronického platebního rozkazu, takže nedošlo k žádnému meritornímu posouzení věci, soudce vycházel při vydání rozhodnutí pouze z našich tvrzení, a tedy z toho případu nelze dovozovat nic dalšího.“

Sečteno a podtrženo, judikát pro případnou argumentaci ve skutkově shodném případě nenajdete, což je trochu škoda.

Možná nebudeme daleko od pravdy, když si trochu zaspekulujeme, že takový verdikt nechtěl vidět ani onen prodejce, a proto raději vrátil peníze i s úrokem a zaplatil necelých 9 tisíc korun jako náhradu nákladů řízení.