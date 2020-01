iPhone Slide Pro: Fantastický koncept, který Apple nikdy nevyrobí

Nemyslím si, že by Apple kdy udělal iPhone, jaký vidíme na tomto krátkém videu. To nám ale nezabrání, abychom se trochu zasnili…

Jmenuje se iPhone Slide Pro a stvořil jej newyorkský designér a grafik Iskander Utebayev (@BAT.NOT.BAD). Má dva displeje, které se vždy částečně překrývají, vysouvají se na obě strany – na jednu jen menší část pro lištu s nástroji (třeba pro fotoaparát), na druhou stranu více, takže se tam vejde menu s ikonkami, nebo druhá aplikace.

Co je však na celém konceptu nejpůsobivější, je způsob ovládání, vysouvání. Žádné mechanické vysouvání, jako to známe ze sliderů nedávné minulosti, ale pouhé gesto na dotykovém displeji. O vysouvání se s nulovou prodlevou postarají servomotory. Výsledek je opravdu působivý a vypadá přesně tak, jak by vypadal slider, kdyby jej opravdu udělal Apple.