iPhone X mohl přijít i o Lightning. Apple plán odložil. Zatím...

Nejdříve 3,5mm jack, poté domovské tlačítko. Jak nyní prozradila agentura Bloomberg, byla na stole i myšlenka v iPhonu X odstranit i Lightning konektor.

Nápad stál na tom, že se iPhone X bude nabíjet bezdrátovou nabíječkou AirPower. Ovšem ukázalo se, že v ní integrované technologie jsou pro inženýry Applu tvrdý oříšek. O řízení se stará samostatný procesor a systém vycházející z iOS, základem je standard Qi, ale Apple vymyslel i něco navíc, aby šlo nabíjet tři zařízení najednou. Kvůli rychlejšímu nabíjení Apple zvedl výkon, ale systém se přehříval. Výsledek: v září slíbená nabíječka dosud není na trhu.

Kvůli problémům Apple nakonec Lightning ponechal a bezdrátové nabíjení nabídl jen jako alternativu. Nicméně dá se předpokládat, že až se povede technologické problémy vyřešit, Lightning odejde do křemíkového nebe. Otázkou ale je, kdy se tak stane. Podle dalších spekulací AirPower nestihne ani letošní září a další generaci iPhonů.

Co nám zmizení Lightningu přinese

Jednodušší konstrukci, zmizí prvek choulostivý na znečištění a korozi. Nabíjet bezdrátově je sice komfortní a efektní, ale vozit s sebou rozměrnou nabíjecí podložku už tak komfortní není.

A nezapomínejme, že lightning slouží také datovým přenosům. Nemluvě o spoustě příslušenství jako jsou drátová sluchátka, flash disky, dokovací stanice a další doplňky, které by Apple nadobro odstřihl.

Jsem přesvědčen, že pokud má někdo odvahu odstranit i poslední konektor, je to právě Apple. Napovídá tomu i to, jak si v posledních letech buduje ekosystém a učí uživatele přecházet na bezdrátové technologie (sluchátka AirPods či nabíječka AirPower). Také ale myslím, že čas na plný přechod ještě nepřišel a asi to ví i sám Apple.

Před pár lety skvělý vtip, teď se pomalu plní: