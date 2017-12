iPhone X se neprodává podle očekávání, tvrdí analytik z Wall Street

Aby Apple alespoň mírně překonal loňský prodejní rekord ze svého doposud nejúspěšnějšího čtvrtého kvartálu 2016, musel by letos v říjnu, listopadu a prosinci prodat dohromady alespoň 80 milionů iPhonů. Tahounem portfolia má být přitom bezrámečkový iPhone X. Jeho prodeje by ale na překonání rekordu nemusely stačit.

Jak poukazuje investiční makléř Karl Ackerman z Cowen & Co. pro agenturu Bloomberg, počáteční poptávka po iPhonu X je nižší, než se očekávalo. Zákazníci prý častěji setrvávají u starších modelů. Pokud se prodeje všech tří letošních iPhonů (X, 8 a 8 Plus), bude to podle Ackermana zřejmě stačit na slušný výsledek, ale nedá se prý říci, že by byl Apple na vrcholu.

Analytik odhaduje, že Apple ve vánočním čtvrtletí distribuuje zhruba stejný objem iPhonů jako ve stejném období loni a celkový počet dodaných kusů by mohl činit 79 milionů kusů. V prvním kvartálu 2018 pak mají prodeje klesnout na 56 milionů kusů, což je ale meziroční zvýšení o necelých 5 milionů. Zda se Applu podaří překonat rekord, to se dozvíme až na konci ledna, kdy americká firma zveřejňuje svoje finanční výsledky.

Podívejte se, jak Apple v září 2017 představoval iPhone X: