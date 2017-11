iPhone X už nebude výjimečný. Podívejte se na koncepty většího X Plus a menšího iPhonu SE

Snad jste si nemysleli, že to iPhonem X končí. Naopak, pro Apple je to nový začátek. Jedinou otázkou je, jak to bude pokračovat. Kusé informace od analytiků nebo z dodavatelského řetězce nejčastěji zmiňují pokračování ve formě iPhonu X Plus. V září 2018 by měl doprovodit evoluční verzi základního iPhonu X a grafici už chrlí jeden render za druhým. Ty nejzdařilejší už tradičně dodal designér českého původu Martin Hajek.

A zbytek produktové řady? Je nanejvýš pravděpodobné, že iPhone 8 dostane ještě jednu evoluční generaci 8s. Už jen proto, že je levnější a Apple tak může oslovit širší publikum. Velký otazník však visí nad iPhonem SE. Na jaře bude dva roky starý a rozhodně by zasloužil upgrade. Přejme all screen design iPhonu X? Dle mého názoru to není příliš pravděpodobné, i když by to rozhodně bylo pěkné. Podívejte se na povedené rendery od CURVED/labs.

Nebo je označení X unikátní? Konec konců X, římská 10 symbolizuje desáté výročí iPhonu...

iPhone X v 86 sekundách: