iPhone X v prvních recenzích: Face ID funguje skvěle, ani dvojče jej neobelstí. Většinou

Wired vystřihl další variaci na téma „pojďme nachytat Face ID“ a zjištění je působivé. Se slunečními brýlemi telefon odemknete, ale pokud za brýlemi zavřete oči, tak se vám to nepodaří. Ano, Face ID vidí i za sklo slunečních brýlí.

Krabička bez X

Ne že by Marques Brownlee recenzoval krabičku, ale poznamenal, že na ní nikde není písmeno X a vypadá stejně jako u jiných iPhonů. Aplikace na Appstoru nejsou optimalizované, to patrně bude trvat ještě hodně dlouho. Displej má skvělou barevnost, nepřehání to se saturací, „nekřičí“ jako jiné AMOLEDy.



Nové poměry v rozložení ovládacích prvků znamenají nové klávesové kombinace pro staré úkoly. Screenshot se teď dělá Power + Volume Up, telefon se vypíná stejnou kombinací, ale dlouhým podržením.

Pěkně jsou zde vidět nová gesta nahrazující tlačítko Home, pěkné je gesto pro přehazování aplikací, podle toho, na kterou stranu jej uděláte, určíte směr procházení appkami. Hezky je vidět funkce Face ID. Identifikace není tak rychlá jako moderní čtečky otisků, ale prý funguje spolehlivě a nedá se oklamat obrázkem, nebo obličejem se zavřenýma očima, takže není třeba se bát, že se vám někdo dostane do systému, zatímco spíte.