iPhone XR je propadák. Apple jej musí zlevnit, aby zákazníci místo něj nekupovali iPhone 8

Loni ještě Applu strategie se třemi podzimními modely iPhonů zafungovala – nedočkavci si v září 2017 koupili iPhone 8 nebo iPhone 8 Plus, ti trpělivější si počkali do listopadu na prémiový iPhone X. Letos ale Apple pořadí prohodil a nejdřív se začaly prodávat špičkové iPhony XS a XS Max. Na levnější iPhone XR už zákazníci nečekali v takové míře, jak si Apple maloval, a začali kupovat levnější staré modely.

Podle zjištění magazínu The Wall Street Journal dokonce Apple na některých trzích situaci neodhadl natolik, že tam bude muset iPhone XR zlevnit, aby mu neležely zásoby ladem. Týká se to konkrétně Japonska, kde má Apple tradičně vysoký tržní podíl. A protože slevy a Apple tak nějak nejdou dohromady, rozhodl se výrobce, že zlevňování iPhonu XR zamaskuje dotacemi (subvencemi) přes mobilní operátory.

Vzkříšení iPhonu X

Apple samozřejmě celou situaci nijak nekomentuje – o chybách a přešlapech se u této firmy veřejně nemluví. Už dříve ale prosakovaly zprávy, že výroba iPhonu XR bude utlumena a naopak se posílí produkce loňských modelů iPhone 8 a 8 Plus. Podle zdrojů The Wall Street Journal je dokonce ve hře obnova výroby loňského iPhonu X, který z nabídky úplně vypadl a jehož zbytky už se pouze doprodávají u resellerů. Právě tito autorizovaní prodejci by se na vybraných trzích mohli stát hlavním kanálem „nenápadného znovuprodeje“ oživeného iPhonu X.

Apple je ve smartphonech aktuálně světovou trojkou, když jej ve druhém kvartálu letošního roku předstihl čínský Huawei. Americká firma nicméně dává najevo, že jí o podíl na trhu nejde a že se soustředí zejména na ziskovost svého byznysu. Z tohoto důvodu také už také napříště nebude zveřejňovat počty prodaných iPhonů, ale ani dalšího hardwaru. Vyhlídky na prodeje v aktuálním čtvrtém čtvrtletí nejsou zrovna optimistické a iPhone XR figuruje v podobné pozici jako před pěti lety iPhone 5C. I ten se vyráběl v mnoha barvách, přesto úspěch nezaznamenal.

