iPhonem nebo Apple Watch si možná už brzy odemknete auto

Apple vydal vývojářskou beta verzi systému iOS 13.4, která skrývá zajímavost zvanou CarKey. V těchto testovacích verzích totiž společnost nepopisuje přítomné změny, a tak byla tato novinka nalezena jen v kódu systému. Naznačuje, že bychom mohli s iPhony nebo hodinkami Apple Watch umět odemykat auta.

Ne že by to nyní nešlo. Různé automobilky totiž nabízejí své aplikace, se kterými stejného efektu docílíte také. Vyjma odemčení a uzamčení vozu navíc poskytují i možnost kontroly stavu pohonných hmot, baterie, nebo např. zapnout klimatizaci či vůz lokalizovat. To s CarKey nepůjde, protože tato funkce se bude spoléhat na technologii NFC, implementace do systému iOS a watchOS by však mohla zvednout uživatelský komfort alespoň těch základních úkonů – navíc vám odpadne „nutnost“ používat aplikace třetích stran.

Pro odemknutí či uzamčení vozu vám tak bude stačit přiložit iPhone, popřípadě Apple Watch, k automobilu. Tento úkon navíc ani nevyžaduje autentifikaci za pomoci Face ID. To samozřejmě za předpokladu, že váš vůz technologií NFC disponuje. K prvnímu párování pak je využita ještě aplikace Peněženka. Když provedete první párování s iPhonem, automaticky se data synchronizují i s Apple Watch, pokud je vlastníte. Virtuální klíč lze navíc i sdílet, což se hodí nejen v domácnosti, kde jeden vůz využívá více jejích členů, ale např. i ve službách umožňující pronájmy vozů atd.

Samozřejmě to má háček. Pravděpodobně totiž bude muset váš automobil disponovat i platformou Apple CarPlay. Je také otázkou, zda tuto funkci Apple jen netestuje a v následujícím sestavení iOS nakonec nijak figurovat nebude. Dosud totiž NFC svých zařízení omezil pouze na možnost placení skrze Apple Pay či využití v HomeKitu. Pokud tak vlastníte např. chytrý zámek, který nemá certifikaci této domácí platformy, musí s Apple produkty komunikovat pouze prostřednictvím technologie Bluetooth. A kdyby, je samozřejmě nutné, aby tuto funkci umožnily i samy automobilky.