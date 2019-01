iPhonu je 12 let. Pátráme v archivech po původu jeho designu

Ve středu to bude 12 let od okamžiku, který lze označit za start éry moderních smartphonů. Devátého ledna 2007 vstoupil Steve Jobs na pódium konference MacWorld a představil první iPhone. Dneska však nechceme opakovat známou historii a po tisící oslavovat osvícenost Steva Jobse. Chceme se podívat na design a na to, kde se vzal. Na dobu před lednem 2007 budeme mít dva pohledy

Koncepty, rendery. Kult telefonu od Applu začal mnohem dříve, o iPhonu se psalo a spekulovalo a už tehdy vznikaly grafiky, které měly odhadnout podobu a i na nich je vidět, jak revoluční design prvního iPhonu byl, protože všechny ty obrázky jsou úplně mimo...

Prototypy od Applu. Druhý pohled do doby před lednem 2007 poskytly soudní spisy ze sporu mezi Applem a Samsungem, kde šlo právě o design. Apple měl desítky různých přístupů, ale na všech už je vidět, že se točí kolem stejného tématu...

Dnes každý ví, jak vypadá smartphone – placka s velkým displejem. Nechceme popírat další vývojové vlivy, ale základní koncept se odvíjí právě od iPhonu a obrázky z doby přediPhonové to jenom dokládají.