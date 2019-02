iPhony jako štěnice. Apple oslavil Den ochrany osobních údajů absurdní chybou ve FaceTime

Fatální chyba umožní jednoduše odposlouchávat uživatele, kteří používají službu Apple FaceTime. Stačí při vyzvánění přidat své vlastní číslo do skupinového hovoru, a už slyšíte, co se děje na druhé straně. Apple reagoval okamžitým odstavením služby z provozu a podle přehledu stavu služeb je stále mimo (aspoň to platí v pátek odpoledne při psaní tohoto textu).

S premiérou iOS 12 se mluvilo o tom, jak dobře je systém odladěný, ale právě FaceTime Applu kazí pověst od začátku. Kuriózní je, že jen pár hodin před vypuknutím kauzy Tim Cook na Twitteru připomněl „Data Privacy Day“ a jak důležitá je bezpečnost uživatelů pro Apple. Kdy se dočkáme nápravy?