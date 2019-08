Jabra Elite 85h: Aktivní potlačení hluku a nekonečná výdrž baterie [test]

Jabra Elite 85h jsou velká circumaurální sluchátka (tzn. náušníky obepínají celé ucho), která výrobce označuje jako prémiová a láká hlavně na pokročilou technologii potlačení hluku. Po stránce ANC zatím kralují Sony WH-1000XM3, ale Elite 85h se jim hodně přibližují. Jabra má ale ještě jeden trumf a tím je obrovská výdrž.

Konstrukce

Uváděných 296 g není úplně málo a svůj díl na tom má velká baterie, která má vydržet až 36 hodin při zapnutém potlačení hluku a dle mého měření je to reálná hodnota – překonat 30 hodin není problém ani u vyšší hlasitosti. Má měření se při denním používání na spíše vyšší hlasitosti zastavila asi na 33 hodinách, a to několikrát za sebou.



Sluchátka se vyrábějí ve třech barvách – černé, modré a béžové

Líbí se mi měkce polstrovaný hlavový most, který má dostatečný přítlak, a protože podobný polstr mají také náušníky, není nošení nepříjemné ani po několika hodinách. Asi není potřeba zdůrazňovat, že u této zavřené konstrukce se vám budou v letních vedrech potit uši. Výrobce na to ale myslí a vybavil sluchátka zvýšenou odolností vůči prachu i vodě.

Naopak příliš nadšený nejsem z ovládacích prvků: sluchátka vypnete tak, že škeble vytočíte o 90°. Při transportu tedy musíte škeble otočit a složit, jedině tak zůstanou vypnuté a vejdou se do přepravního pouzdra. U levé i pravé škeble najdete jedno tlačítko, které máte jakoby zespodu za uchem: na levé škebli přepínáte mezi potlačením hluku, příposlechem okolí a polohou vypnuto. Tlačítko na pravé škebli zase spouští hlasového asistenta z telefonu: Siri nebo Google Assistanta.

Ovládání: zatlačte proti uchu

Také mi vadilo ovládání hlasitosti vně pravé škeble, kdy musíte trojici tlačítek tlačit proti uchu, což není úplně příjemné. Ideální není ani textilní povrch, který se rychle zanáší. Na druhou stranu se musí nechat, že středové tlačítko při přijímání hovoru a pauzování skladeb je lehce zapuštěné, takže se dá krásně najít hmatem. Regulace hlasitosti (při dlouhém podržení přeskakujete skladby) se dá najít také poslepu, díky plastické tečce.

Ve finále je to více o zvyku, a i na to mačkání proti uchu si člověk zvykne. Co mi ale chybí je možnost rychlé zapnutí příposlechu okolí, kdy chcete nebohému turistovi poradit kudy na pivo. Lze se sice procvakat tlačítkem na levé škebli, ale něco tak pohodlného, jako přiložení dlaně na sluchátko po vzoru Sony, tu není. Na druhou stranu odsunutí sluchátka z ucha je stejně bleskové řešení.

Bez aplikace ani ránu

Jabra sází na Bluetooth 5.0 a trochu překvapivě jen na SBC kodek. Než začnete propadat panice, tak vězte, že podobné řešení používá Jabra už relativně dlouho dobu. Přímo ve sluchátkách se provádí rekonstrukce původního signálu, která má opravit napáchané akustické škody. Vše funguje na takové úrovni, že nepoznáte, že jde o SBC. Bravo! Srovnání s levnými sluchátky, která nechají SBC kodek řádit naplno a doručí vám do uší tuto čistokrevnou paseku, není na místě.



Mobilní aplikace pro iOS a Android vám dovolí kompletní správu sluchátek a můžete si podrobně nastavit jednotlivé scénáře

V aplikaci Sound+ můžete jednoduše nastavit sílu přimíchání okolního zvuku u příposlechu, je tu hezký grafický ekvalizér a pochopitelně základní nastavení: kdy se mají sluchátka uspat, jestli se má pozastavit hudba, když sundáte sluchátka z uší atd. Zajímavě vypadá také funkce SmartSound, díky níž telefon vyhodnotí, jestli posloucháte v soukromí, v dopravním prostředku nebo se pohybujete někde na veřejnosti. Tyto profily si můžete ručně přepínat podle libosti a můžete změnit i jejich výchozí nastavení – třeba při cestě městem pěšky máte jiné nastavení ekvalizéru než ve vlaku.

Stejně tak můžete mít nastaveno buď potlačení okolního ruchu, nebo jeho přimíchání do uší. U každé situace to může být jinak. SmartSound tyto profily mění automaticky, ale má to své mouchy. Občas přepíná zbytečně zběsile tam a zpět, takže nakonec jsem tuto funkci vypnul. Nicméně poslední aktualizace aplikace vypadá nadějně. Sluchátka rozpoznají, že sedím doma, zvolí správný profil, pak rozpoznají, že jdu pěšky, a pak zase poznají, že jedu vlakem. Pro tři různé situace můžete mít tři různá nastavení.

Na zvuk si musíte zvyknout

Zvukově mi Jabry přišly zbytečně těžké a hutné, ale je to jen otázka zvyku a hlavně rozehrání. Musel jsem sluchátka nechat hrát asi 30 hodin, aby „změkla“ a projev se prosvětlil. A skutečně byl znát docela velký posun, basy jsou rychlejší a celkově je projev více neutrální. A také jsem malinko pohnul s ekvalizérem, abych získal věrnější přednes, kdy jsem šel lehce proti „V“ charakteristice.

Sluchátka se pak mohou chovat jako skoro neutrální a dost univerzální, ale svou původní charakteristiku neschovají úplně. Hlavní je, že zahrají všechno, velká tělesa, rychlý metal, umí i tiše zahrát folk nebo mluvené slovo. Jen je to všechno trochu sterilní. Chtěl bych trochu víc dravosti, trochu víc zábavy, trochu víc energičnosti.

Potlačení okolního hluku funguje také velmi dobře, a hlavně přirozeně, aniž by měl člověk dojem akustického tlaku. Troufám si tvrdit, že kvalita odrušení okolí může konkurovat Sony. Mám jen jedinou výtku a tím je ztrácející se dynamika, pokud je ANC aktivní a skladba se dynamiky dožaduje. Okamžik, kdy mi má skladba „upálit dekl“ se tady děje velmi decentně, ale stejný pocit jsem měl i u sluchátek Sony. Snad jediná sluchátka s ANC za poslední dobu, která mají dynamiky na rozdávání, jsou Beyerdynamic Lagoon, kde zase naopak stojí ANC za starou bačkoru.

Každopádně, Jabra Elite 85h jsou zvukově příjemná spíše neutrální sluchátka s lehce teplejším projevem, která nikoho neurazí. Sterilní zvuk nedělá chyby, nepouští se za hranu a není s ním tolik zábavy, kolik bych asi chtěl. Věcně ale nemám co vytknout.

Verdikt

Jabra Elite 85h jsou vynikající sluchátka s lehce specifickým projevem, na který si musíte zvyknout. Za skvělé ANC a dlouhou výdrž se patří sluchátka pochválit, jakkoli na ikonická sluchátka Sony lehce ztrácejí, ale zase mají příznivější cenu. Musím ocenit, jak jsou pohodlná i na dlouhé nošení, líbí se mi velmi povedená mobilní aplikace se spoustou nastavení, a nakonec jsem si zvykl i na ovládací tlačítka, která si tlačím proti uchu.

S ohledem na to, že 85h jsou první bezdrátová circumaurální sluchátka s ANC, které Jabra vyrobila, se patří smeknout. Chvilku to trvalo, ale nakonec jsme si k sobě našli cestu a zvykáme si na sebe.

Jabra Elite 85h ve zkratce