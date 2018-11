Jabra Elite Sport je srdeční monitor do ucha. A také skvělá sportovní sluchátka

Skutečně bezdrátová, sportovní a technicky nejpokročilejší – takovými přízvisky častuje výrobce Jabra svá sluchátka Elite Sport. Za cenu kolem pěti a půl tisíce by si určitě nějaké ty superlativy zasloužily. Za značkou ostatně stojí 16 let zkušeností s technologií Bluetooth i uznávané jméno na poli audiotechniky.

Jabra Elite Sport jsou sluchátka primárně určená pro sportovce. Odpovídá tomu zvýšená odolnost IP67 (tzn. teoreticky přežijí 30 minut metr pod hladinou, ale spíše se bude hodit, že jim neublíží pot), konstrukce i sada dodávaných špuntů a silikonových vzpěr, které se vzepřou uvnitř ušního boltce a udrží sluchátko na místě i při běhu. Pomůže i muší váha necelých 7 gramů.

Zvuková kvalita

Jde o špičkový model značky našlapaný technologiemi. Rovnou čtyři mikrofony a chytré algoritmy uvnitř zajistí, že i když je mikrofon relativně daleko od úst, s Elite Sport se dá obstojně telefonovat i v zarušeném prostředí. Potlačení okolního hluku funguje skvěle.

Pokud mám vytýkat, tak je to absence technologií AAC a aptX, na druhou stranu SBC kodek to výborně zamaskuje. Zvuk je sympaticky světlý s citem pro detail a má perfektní podání nástrojů. Skvělá je mobilní aplikace Jabra Sport Life (App Store a Google Play), která umožňuje přimíchat do sluchátek zvuk okolí, což oceníte typicky ve městě (takže pak uslyšíte kolem jedoucí auta), nebo při jízdě na kole. A funguje to skvěle.

Třikrát 4 hodiny

Jabra Elite Sport obsahují baterii, která je udrží v chodu po necelé čtyři hodiny. Nabíjecí pouzdro skrývá energii na dalších asi 8 hodin reprodukce, jen si musíte dát dvě hodiny pauzu na nabití... Pouzdro se dobíjí microUSB kabelem.



Sluchátka v nabíjecím boxu drží tuhý kloub horního víka. Jakmile jej otevřete a sluchátka vyjmete, automaticky se připojí k telefonu. Praktické.

Sluchátka se ovládají tlačítky, zvládnete regulovat hlasitost, přehrávání, příposlech, režim párování, aktivaci Siri či Google Now, přijmete, odmítnete a ukončíte hovor. Často tak nemusíte sahat po telefonu. Skvěle je sladěný hlasový průvodce, stavové diody a dění v aplikaci, o tomhle někdo opravdu přemýšlel (a vymyslel to dobře).

Podporovaný je jak Android, tak Apple iPhone a teoreticky jich můžete připojit až osm. Bluetooth 4.2 stačí na stabilní spojení na klasických cca 10 metrů od telefonu.

Eso v rukávu/srdeční senzor v uchu

Na závěr jsem si schoval prvek, který byste možná u sluchátek nečekali. V pravém sluchátku je integrovaný optický senzor srdečního tepu. Jeho přesnost je srovnatelná s obdobnou technologií v hodinkách, na hrudní pás však přesností nestačí (ani sluchátka, ani sebekvalitnější hodinky).

Elite Sport ve spolupráci s telefonem můžete použít k trackování různých sportovních aktivit a kromě obvyklé trasy na mapě tak budete mít k dispozici i křivku srdeční aktivity, přehledné rozdělení do zón podle intenzity apod. Pokud chcete měřit vaší obvyklou trackovací aplikací (Strava adal.), stačí spárovat a informace o srdečním tepu dostanete i tam. Využít můžete také měření VO2 max nebo audio-trenéra.



Aplikace Jabra Sport Life vás prvně naučí se sluchátky zacházet a později poslouží i pro záznam sportovní aktivity.