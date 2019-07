Jágr, Zeman, Večerníček a ponožky v sandálech. Prohlédněte si typicky české emoji

Soňa Juríková je česká designérka studující na VŠVU v Bratislavě, která vytvořila sadu 180 emoji, jenž přesně pasují na Českou republiku. Jmenuje se Czemoji a typický Čech ji využije ať už nadává na politiku, plánuje výlet, nebo jen nákupní seznam. Má to ale jeden háček.

Czemoji vznikly v Typolabu na VŠVU pod vedením Pala Bálika, jenže to je zatím tak všechno. Dostat je do standardu Unicode totiž nebude snadné, ale naděje umírá poslední, a tak bychom se mohli dočkat alespoň ve formě aplikace (alternativní klávesnice), která by rozšířila možnosti zpráv v mobilních operačních systémech. Možná se ale také jen jedná o velice zdařilý žert.

Snadno bychom si pak mezi sebou mohli posílat takové celebrity, jakými jsou Karel Gott, Jaromír Jágr, Dan Nekonečný, nechyběly by ani ikonické pokrmy v podobě chlebíčku, indiánku, koblihy či krtkova dortu. Přítomna je ale i široká paleta lihovin (Fernet, Becherovka, Tuzemák, různé druhy piv) a typických nealkoholických nápojů (Kofola). Za zmínku jistě stojí i přítomnost četných večerníčkových postav (Maková panenka, Rákosníček, Trautenberk) a různých relikvií v podobě červených trenýrek, ponožek v sandálech či pětikoruny. Oficiální stránky Czemoji najdete zde.

Czemoji si můžete prohlédnout na videu: