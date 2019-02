Jak by mohla vypadat skládací Motorola Razr? Jako původní véčko, jen s displejem i místo klávesnice

Na trh se v letošním roce chystá řada smartphonů se skládacím nebo ohebným displejem. Pro Motorolu je to šance, jak oživit svůj historicky nejúspěšnější model Razr a přivést ho na svět v nové chytré podobě. O finálním vzhledu smartphonu inspirovaného legendární „žiletkou“ toho zatím moc nevíme, ačkoli premiéra minimálně ve Spojených státech by měla proběhnout během února.

Představu o jedné z možných podob nám dává známá stránka Yanko Design, která se dlouhodobě zabývá nejrůznějšími designovými koncepty. Její návrh vychází s poměrně konzervativního provedení véčkového telefonu s bradou a malým externím displejem. V zavřeném stavu má koncept opravdu velmi blízko k původnímu Razru z roku 2004.

Po otevření už je ale všechno jinak. Místo maličkého nedotykového displeje na horním flipu a klávesnice na spodním se z véčka vyloupne ultra širokoúhlý displej o poměru stran minimálně 21 : 9 a s drobným výřezem pro telefonní sluchátko. I v zavřeném stavu vypadá telefon poměrně štíhle a je tedy otázka jak velkou baterii by dokázal pojmout. Koncept ale vypadá velmi elegantně a pokud by se mu nový Razr podobou přiblížil, mohl by mít zaděláno na slušný úspěch.