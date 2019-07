Jak by vypadal Apple iPhone, kdyby vznikl v dobách původního Macintoshe

Co kdyby Apple představil iPhone, který by nevypadal tak, jak jej známe dnes, ale který by vycházel z designu počítače Macintosh nebo iMacu G3? Americká společnost je sice lídrem ve vzhledu mobilních telefonů, na druhou stranu všechna tato zařízení dnes vypadají tak nějak stejně a to zejména z čelní jejich strany, na které je přítomen prakticky jen displej.

Oliver McCann skrze web Future Punk uveřejnil podobu, jak by mohl iPhone vypadat, kdyby na sebe vzal podobu počítače Macintosh nebo tu ikonického průhledného iMacu G3. V prvním případě se jedná o značně archaické zařízení, které spíše připomíná přerostlou kalkulačku, než mobilní telefon. Obsahuje totiž i typické klávesy, stejně jako použité plasty, které za léta používání značně zežloutly.

To v případě iMacu G3 už se jedná o jinou písničku. Čelní strana vypadá moderně i na dnešní dobu a ta průhledná zadní je neskutečně poutavá (a to ve všech barevných variantách). Tvůrce konceptu v obou případech používá stejný operační systém, jaký byl v dobu vzniku samotného počítače dostupný, tedy ten desktopový. Nenechte se ale zmást, nejedná se o funkční kousky, dokonce to nejsou ani kryty na současné iPhony.

Máte-li však zájem, „zařízení“ skutečně můžete vlastnit. Na webu si jej totiž za 10 liber můžete koupit. Jedná se však pouze o plány k 3D tiskárně v .Blend formátu. Velikost Macintoshe je 2,62 MB, iMacu G3 pak 8,65 MB. Tvůrce však má celý koncept dotažený až do konce a to i s případnou reklamou na oba modely telefonu.