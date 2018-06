Nokia 3310 je jeden z nejpopulárnějších mobilních telefonů všech dob. Loni se dokonce dočkala obnovené „retro“ edice v podobě modelu Nokia 3310 (2017). Stále však šlo o klasický mobil s tlačítky a bez plnohodnotného operačního systému. Co kdyby ale 3310 byla smartphone? Jak by mohla vypadat, na to se zaměřil ve svých návrzích srbský designér Petar Trlajic.