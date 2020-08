Jak dopadlo sklo Victus ve srovnání s Gorilla Glass 6? Posuďte sami...

Corning u každé generace odolného Gorilla Glass uvádí, že je ještě odolnější než předchozí generace „superodolného skla“, a stejně tomu bylo v případě i nového Gorilla Glass Victus. To má být odolnější vůči pádům až o 25 procent, než předchůdce Gorilla Glass 6. A na druhé straně máme pohled YouTubera JerryRigEverything, který při tortuře Galaxy Note20 Ultra prohlásil ikonickou větu „Glass is glass, and glass breaks“ (v překladu „Sklo je sklo, a sklo se rozbije“). Kde je tedy pravda? Určitým vodítkem mohou být standardizované testy odolnosti, v nichž Victus ve finále dopadl dost zajímavě...

Srovnávat různé telefony s různými skly není úplně šťastné řešení, nic lepšího ale od mobilních výrobců nedostanete. Nová generace ještě odolnějšího skla je na papíře fajn, ale v reálu hodně záleží na tom, jak je vrstva odolná skla tlustá. Pokud je tenká, může být nová generace skla křehčí, než předchůdce, pokud je stejná nebo tlustší, můžeme skutečně hovořit o vyšší odolnosti. A tu otestoval YouTube kanál PhoneBuff, konkrétně u zmiňovaného Galaxy Note20 Ultra.

Jednotlivé dílčí pády na záda, displej a hranu byly srovnávány s iPhonem 11 Pro Max (Gorilla Glass 6), a Victus vyhrál na plné čáře. Při pádu na záda popraskalo sklo u levého horního rohu poblíž fotoaparátu, který byl díky tomu, že z těla dost vyčnívá, vystaven přímého zásahu. Jenže, ani po dalších pádech se praskliny nijak nerozšířily. iPhone 11 Pro Max měl na zádech po pádu známou pavučinu, která přecházela až na fotomodul. Victus překvapil i na dvakrát zakřiveném displeji, Note20 Ultra je vůbec prvním telefonem, který při tomto testu nepraskl. A hádáte správně, iPhone měl na displeji opět pavučinu...

Test odolného skla Gorilla Glass Victus u Galaxy Note20 Ultra:

Samsung tedy zřejmě uhodil hřebíček na hlavičku. Vsadil na odolné sklo Gorilla Glass Victus o dostatečné tloušťce, které můžeme považovat za jedno z nejodolnějších skel u smartphonů kdy použité. Jak jinak hodnotit to, že telefon bez úhony přežil i dalších deset pádů ze 150 cm na tvrdý povrch displejem dolů? Ano, do skla udělají rýhy opět tuhy s tvrdostí 6, ale při pádech vám může Victus v reálu zachránit investici do nového displeje či zadního krytu. A my jen doufáme, že se brzy sklo Victus (s identickou tloušťkou) objeví i u dalších smartphonů...