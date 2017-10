Jak dostat hudbu do iPhonu a neplatit za to

Už od představení prvního iPhonu trápí lidstvo (hlavně nás Čechy) zásadní otázka – jak dostat hudbu do iPhonu (a neplatit zato). Možností je v dnešní době vícero, trendem je hudbu streamovat. Majitelé iPhonů, iPadů či Macbooků nemusí ani nic stahovat, aplikaci Hudba už mají předinstalovanou.



Stačí pár kliknutí a můžete poslouchat...

Pak už stačí jen v Nastavení (první screenshot výše) aktivovat předplatné za 149 Kč měsíčně (rodinné za 229 Kč) a otevře se vám nekonečná knihovna interpretů (Apple uvádí 40 milionů skladeb). Pokud máte u Applu účet, pak se poplatek hradí ze spárované platební karty. Jak snadné...



Hudbu si můžete kupovat v iTunes i postaru, pokud nestojíte o členství v Music. Alternativa pro ty, kterým stačí pár alb osvědčené klasiky

Osobní předplatné za „sto pade“ není v dnešní době horentní suma, je to ani ne cena jednoho alba na iTunes. Konkurenční Spotify vychází na necelých 6 euro měsíčně, tedy ty samé peníze… Zde už je to o preferencích a o tom, kde všude chcete poslouchat. Spotify například dostanete i na Playstation, Apple Music na Apple TV.

Skladby si v obou případech můžete ukládat přímo do telefonu (iPadu, Macbooku), pokud je z nějakého důvodu nechcete streamovat (FUP, cesta do zahraničí). Dokud platíte měsíční poplatek, zůstanou. Samozřejmě můžete dělat cokoli dalšího jako kdyby jste měli album na iTunes zakoupené, třeba si vytvářet playlisty.

Pohodlí není zdarma

U Spotify navíc existuje možnost poslouchat zdarma, byť s reklamou a v nižší kvalitě, než u placené Premium varianty.



Máte sbírku CD, ke kterým se chcete vrátit? Žádný problém, stačí iTunes a za chvíli máte hudbu v iPhonu

Pokud nechcete platit „zbytečné“ poplatky a máte sbírku svých oblíbených CD nebo hromady „empétrojek“, budete potřebovat počítač a iTunes, abyste je do iPhonu dostali.

Nenáviděné a zatracované iTunes

Dostat písničky z CD do iPhonu je velmi snadné, stačí vložit CD do mechaniky a o zbytek už se postará iTunes. Program by sám měl rozpoznat interpreta atd., na jeden klik umí i dohledat grafiku alba. Pak už jen stačí povolit synchronizaci hudby na záložce Hudba (v levém menu iTunes pod ikonou připojeného iPhonu) a synchronizovat. Jinak řečeno, album, které vám přibylo v knihovně iTunes se přenese do iPhonu. Celý proces trvá pár minut.



Po vložení CD do mechaniky stačí kliknout na Ano, nastavení importu najdete v Úpavy > Předvolby



Grafiku alb umí iTunes načíst automaticky po kliknutí pravým tlačítkem myši. Následně stačí jen synchronizovat s připojeným zařízením

A pak tady máme asi tu pro mnohé nejzajímavější situaci – když máte soubory mp3, které chcete dostat do iPhonu. V iTunes se přepněte do Skladeb a jednoduše mp3 přetáhněte ze složky, ve které je máte uložené.



Požadovanou hudbu dostanete do iTunes prostým přetažením, do iPhonu pak synchronizací

Mp3 přetažené do iTunes. Po synchronizaci je najdete i v iPhonu:



Najít hudbu na internetu jistě většina lidí bez problémů zvládá.

iTunes rozhodně už není tak hrozný a nepřátelský program jako dřív býval i vůči uživatelům Windows a je v češtině. Stáhnete si ho na webu Applu.

Dropbox a spol.

Osobně jsem si oblíbil Dropbox, jelikož mi propojuje Macbook, iPhone a desktopový počítač s Windows 7. Mám v něm uložený koncert, který prostřednictvím aplikace často poslouchám na iPhonu. Dropbox zvládá i přehrávání mp3, problém je v tom, že neumí přehrát například více souborů umístěných v jednom adresáři. Každý další „song“ si tak v Dropboxu musíte pustit ručně, což jistě není pohodlné. U dvouhodinového koncertu mi to ale nevadí...



Pokud si nahrajete hudbu do cloudu, většina aplikací by neměla mít potíž ji přehrát

Když před 10 lety Steve Jobs představoval první iPhone, vypíchl tři funkce: telefon, internet a hudbu. Hudbu zvládá iPhone dokonale, dokonce bych řekl, že od ztráty 3,5 mm konektoru hraje líp, než dřív. Pokud to s hudbou myslíte vážně, pak můžu jen doporučit ještě sluchátka Beats.

Jakou cestu volíte? Předplatné nebo mp3 uložené do paměti?