Bezdrátový zvuk do videa: Samsung vytáhl trumf, na který konkurence nestačí

Samsung v nové verzi Androidu umožnil použít bezdrátová sluchátka jako mikrofon pro natáčení videa. Berete to jako samozřejmost? Chyba. Že to funguje při videohovoru neznamená, že to funguje i ve videu. Dokonce ani iPhony nejsou o moc napřed.

Samsung tuhle možnost zprovoznil pro všechna bluetooth sluchátka, ale ta od Samsungu mají něco navíc – na první poslech to poznáte i v praktické ukázce ve videu. Samsung tak vytvořil pádný argument, proč byste měli koupit sluchátka právě od něj.

PS: nové smartphony řady S21 mají ještě jeden bonus…