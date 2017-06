Jak dostat text do mobilu rychleji než s jakoukoliv klávesnicí

Také mi to trvalo, ale dnes používám rozpoznávání hlasu téměř pokaždé, když sáhnu na mobil. Často se setkávám s podivem a otázkou, jestli to opravdu funguje. Ještě více bývají lidé překvapení, když jim ukážu, že rozpoznávat hlas umí i jejich mobil. Stačí stisknout tlačítko, které léta ignorovali.

Před lety to nefungovalo příliš dobře, dnes je technologie použitelná i v zahlučené tramvaji. A když použijete mikrofon u sluchátek, ani nebudete vypadat jako exot :-)



Takhle to vypadá na iPhonu (standardní klávesnice).



...a takhle na Androidu (způsobů je mnoho, toto je klávesnice gBoard přímo od Googlu).

Jedna věc je převedení hlasu na text, věc další jsou funkce na to navázané. Apple má Siri, Android má Google Now. Ve videu vám slibujeme ukázky toho, co umělá inteligence umí – tady je článek. A ve druhém uvidíte, co umí Google Assistant, který si teprve razí cestu do nejnovějších Androidů.

Není to hudba budoucnosti. Mluvte na svůj mobil už dnes. Šetří to čas a je to pohodlné.