Jak fotí Honor 9X Pro

V lehce vystouplém fotomodulu na zadní straně Honoru 9X pro se nachází trojice snímačů s parametry uvedenými níže. Sekunduje jim LED diodový blesk a nápis hned vedle se chlubí přítomností AI na palubě. Její zásahy jsem tentokrát nevnímal tak rušivě, jako například u Honoru 9X Lite. Nechal jsem ji tedy zapnutou po celý čas fotografování. V aplikaci fotoaparátu najdeme rychlé přepínače pro záběr scény v režimu široký/1×/2×, zoomovat však můžete i manuálně. Výchozí rozlišení je nastaveno na 12 Mpx.

Parametry snímačů Honoru 9X Pro: 48 Mpx hlavní snímač, f/1.8, elektronická stabilizace

8 Mpx širokoúhlý snímač, f/2.4, úhel záběru 120°

2 Mpx snímač hloubky ostrosti, f/2.4

16 Mpx selfie kamerka v periskopu, f/2.2

Vzhled aplikace Fotoaparát na Honoru 9X Pro.

Výsledné fotografie z hlavního snímače jsou na danou cenovku dosti povedené, s dobrým dynamickým rozsahem, slušnou porcí detailů a i barevně odpovídají realitě, i když samozřejmě AI má tendence si typicky modrou a zelenou trochu přibarvovat. Dvojnásobné přiblížení je pořád realizováno z hlavního 48 Mpx snímače, a to jako výřez. Objevuje se trochu více šumu, v rozích se ztrácejí detaily, ale není to pořád nic strašného. Zamrzí však výsledky ze širokoúhlého snímače, které jsou barevně odskočené od reality, vyloženě zašumělé a detaily rozpité, a to i za jasného dne. Snímač hloubky ostrosti odvádí dobrou práci, makro snímky jsou hodně povedené a pozadí je vždy kvalitně odděleno.

Ukázkové fotografie:

Při použitém chipsetu z řady 8xx jsem očekával, že by Honor 9X Pro mohl umět 4K video. Maximem je ale bohužel Full HD při 60 snímcích (pro srovnání: Huawei P40 Lite se stejným chipsetem se musí spokojit pouze se 30 fps), čemuž zcela odpovídá výsledná kvalita. Barevně, úrovní detailů i plynulostí je video zcela v pořádku, výsledný dojem však kazí absence jakékoliv stabilizace a taky příšerně pomalé přeostřování.

Ukázkové video (Full HD, 60 fps):